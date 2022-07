Morreu o cantor José Manuel Concha, vocalista dos “Conchas”, popular banda dos anos 50 e 60

Morreu o cantor português José Manuel Concha. O antigo vocalista da banda 'Os Conchas', popularizada nos anos 50 e 60, morreu este sábado aos 83 anos.A informação é avançada pelo filho, Marco Concha, ao site "Sintra Notícias", que revela que o pai foi vítima de uma infeção respiratória.

Os Conchas venceram a primeira edição do concurso "Caloiros da Canção" da Rádio Renascença, em 1960, na categoria de grupos.

No mesmo ano é editado um EP conjunto, "Caloiros da Canção 1", com versões dos Conchas para "Oh Carol" e "Quero o Teu Amor".