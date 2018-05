Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu o ilustrador William Vance, cocriador da série "XIII"

Álbuns de "XIII" foram publicados em mais de 20 países.

O ilustrador belga de banda desenhada William Vance, cocriador, com Jean van Ham, da série de culto "XIII", morreu na segunda-feira aos 82 anos, anunciou esta segunda-feira o seu editor.



"O meu amigo William Vance morreu na segunda-feira à noite. Vais fazer-me muita falta, meu velho leão", escreveu na sua conta no Twitter Yves Schlirf, das edições Dargaud Benelux.



William van Cutsem, que assinava como William Vance, nasceu na região de Bruxelas, em 08 de setembro de 1935.



William Vance, que, segundo o jornal L´Echo, era "um dos últimos mestres da BD belga", colaborou, a partir de 1962, com o Jornal do Tintim.



Vance ilustrou 18 tomos da série "Bob Morane", entre 1969 e 1979, com história de Henri Vernes.



Mas foi com a série "XIII", criada em 1984, que o ilustrador ganhou notoriedade.



Esta BD, de ação contemporânea, que narra as múltiplas aventuras de um amnésico perseguido por matadores, em busca da sua identidade, vendeu mais de 14 milhões de exemplares.



Entre 1984 e 2007, Vance ilustrou 18 dos 19 primeiros volumes, antes de abandonar o desenho, em 2010, por sofrer de doença de Parkinson.



A série teve continuação a partir de 2011, com história de Yves Sente e ilustração de Youri Jigounov.



Segundo a editora Dargaud Benelux, os álbuns de "XIII" foram publicados em mais de 20 países. Foram também adaptados para duas séries de televisão, em 2008 e depois em 2011.