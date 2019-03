Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu Ranking Roger aos 56 anos, vocalista dos The Beat

Músico formou ainda os General Public e colaborou com bandas como The Police e The Clash.

11:43

Morreu aos 56 anos Ranking Roger, vocalista da banda The Beat, um dos nomes marcantes do estilo 2 Tone, género musical que misturava tendências Ska, Punk e New Wave.



Ainda não são conhecidas as causas da morte do músico, mas Roger lutava contra um cancro nos pulmões há algum tempo.



Após o fim da banda The Beat, formou os General Public e colaborou com bandas como The Police e The Clash.