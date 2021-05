Morreu o ator Samuel E. Wright, de 74 anos, conhecido por dar voz a personagens como o Mufasa, no filme infantil 'O Rei Leão' ou o caranguejo Sebastião, do filme de animação 'A Pequena Sereia'.



Heather Healdy, cantora, partilhou uma foto do ator no Twitter, lembrando a "sua bonita voz".

Samuel E. Wright também deu voz a uma das personagens do filme Dinossauro (2000) e interpretou papéis na televisão e no cinema, como as séries Lei & Ordem, The Cosby Show e All My Children e o filme Bird.