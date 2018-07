Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu a alma dos Sétima Legião

Médico Ricardo Camacho morreu na Bélgica, aos 64 anos, de cancro no pulmão.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

Uma imensa tristeza está a marcar o universo musical português com a morte de Ricardo Camacho. Teclista e compositor da Sétima Legião, o médico nascido há 64 anos na Madeira, morreu esta quarta-feira de cancro do pulmão, na Bélgica, onde trabalhava como investigador no Instituto de Pesquisa Médica Rega, em Lovaina.



Pedro Ayres Magalhães, fundador dos Heróis do Mar e dos Madredeus, sublinhou ao CM a amizade que o ligava a Ricardo Camacho, desde a criação da editora Fundação Atlântica, onde o grupo se estreou em disco. "Foi um amigo que nunca esquecerei", destacou. "Adorava o pop/rock e sempre quis fazer parte do movimento da música portuguesa".



"É um bocadinho da Sétima Legião que morre", disse Rodrigo Leão. "Era um amigo e vivíamos intensamente os concertos". Já para o embaixador Francisco Ribeiro de Menezes, "a nossa vida vai ser mais pobre sem ele".



O ministro da Cultura Luís Filipe de Castro Mendes manifestou o pesar do Governo pela morte do médico e destacou o seu contributo para a produção musical lusa.



A ligação de Ricardo Camacho à Sétima Legião começou em 1983, com a produção do single ‘Glória’ e do álbum ‘A um Deus Desconhecido’, passando a ser membro efetivo do grupo.



PORMENORES

Formação numerosa

Criada em 1982, a Sétima Legião integra Rodrigo Leão, Pedro Oliveira, Nuno Cruz, Miguel Teixeira, Gabriel Gomes, Paulo Marinho, Francisco Ribeiro de Menezes e Paulo Abelho, além de Ricardo Camacho.



Seis discos marcantes

‘A um Deus Desconhecido’, ‘Mar d’Outubro’, ‘De um Tempo Ausente’, ‘O Fogo’, ‘Auto de Fé’ e ‘Sexto Sentido’ constituem a discografia essencial da banda.



‘Sete Mares’ deixa marca

Canção que abre o 2º álbum do grupo tornou-se marco incontornável da década de 1980.