Seis anos depois do incêndio de grandes dimensões, que provocou fortes danos na estrutura do edifício do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, no Brasil, obrigando ao seu encerramento, o espaço reabriu no último sábado com cara lavada. Marcelo Rebelo de Sousa cortou a fita do ‘novo’ Museu, que reabre com muitas novidades, a começar pela exposição temporária ‘Língua Solta’, que tem a curadoria de Fabiana Moraes e de Moacir dos Anjos. “A mostra revela a língua portuguesa nos seus amplos e diversos desdobramentos na arte e no quotidiano por meio de um conjunto de artefactos que ancoram seus significados no uso das palavras, como objetos da arte popular e da arte contemporânea, apresentados de maneira diversificada”, refere um comunicado da Secretaria de Cultura de São Paulo.









Instalado na histórica Estação da Luz, o Museu da Língua Portuguesa foi reconstruído após o incêndio que o atingiu em 2015.





Este é um dos primeiros museus totalmente dedicados a um idioma no Mundo. O espaço promove um mergulho na história e na diversidade do idioma através de experiências interativas, conteúdo audiovisual e ambientes imersivos.

Na cerimónia de reabertura, Marcelo Rebelo de Sousa destacou a importância do museu para a língua portuguesa e não esqueceu o incêndio que quase comprometeu a sua viabilidade. “Estamos aqui para não esquecer as cinzas do passado, mas a partir delas construir o futuro.”