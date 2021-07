Museus perderam 483 mil visitantes em 2021

Os museus, monumentos e palácios nacionais sob a tutela da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) perderam 483 mil visitantes no primeiro semestre deste ano face a igual período de 2020. Isto representa uma perda 68,7%, segundo dados facultados por aquela instituição. Contas feitas, os equipamentos culturais tutelados pelo Estado receberam um total de 220 719 visitantes entre janeiro e junho deste ano, face aos 704 481 visitantes nos primeiros seis meses de 2020.Ainda assim, os números do primeiro semestre deste ano só são superados pelos do ano passado, por causa dos meses de janeiro e fevereiro de 2020, antes do confinamento, que registaram, respetivamente, 259 mil e 289 mil visitantes, (março já registou apenas 96 mil visitantes). Por outras palavras, os meses de maio, abril e junho deste ano ano já foram incomparavelmente melhores aos do ano passado (211 mil visitantes contra 59 mil), sendo que junho registou mesmo uma variação positiva de 125,6%.