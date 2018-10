Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Música enche salas de norte a sul do país até ao fim do ano

Nos próximos meses há espectáculo para todos os gostos. Mafalda Veiga, David Fonseca e Jorge Palma estão em Lisboa e no Porto.

Por Duarte Faria | 10:05

O verão acabou, e as suas centenas de festivais de norte a sul do País, mas isso não significa que a música tenha abandonado os palcos portugueses.



Até ao fim do ano, ainda há muito para ver, e sobretudo ouvir nas grandes salas nacionais. E a oferta para todos os gostos está garantida.



Na próxima sexta-feira e sábado, Mafalda Veiga sobe aos palcos do Coliseu do Porto e Campo Pequeno, em Lisboa. Já a brasileira Mallu Magalhães atua no Coliseu de Lisboa no dia 20 e no Coliseu do Porto no dia 27.



Pelo meio, os Tribalistas regressam ao nosso país. Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes e Marisa Monte dão concertos na Altice Arena, dia 21, e no Coliseu do Porto, dois dias depois. Os irlandeses Kodaline podem ser vistos pelos fãs portugueses dia 24, no Coliseu de Lisboa.



O também irlandês Hozier dá um espetáculo no Coliseu de Lisboa a 11 de novembro. David Fonseca tem concertos agendados para os coliseus da capital e da cidade Invicta a 14 e 16 de novembro, respetivamente.



Jorge Palma estará na Casa da Música, Porto, a 19 de novembro, no Teatro Tivoli, em Lisboa, a 21, e Teatro Académico Gil Vicente, Coimbra, a oito de dezembro.



PORMENORES

Festival em Braga

A 16 e 17 de novembro, Braga recebe mais uma edição do Festival Para Gente Sentada. Com atuações confirmadas de Marlon Williams, Nils Frahm, Alice Phoebe Lou e Núria Graham.



Música na Avenida

O festival Super Bock em Stock percorre a avenida da Liberdade, Lisboa, a 23 e 24 de novembro. Johnny Marr, Conan Osiris e U.S. Girls estão no cartaz.