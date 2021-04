"É com grande alegria que reabrimos ao público, e com casa cheia, na estreia da peça ‘Bodas de Sangue’, do dramaturgo espanhol Federico García Lorca. O teatro é um sítio seguro e tivemos todos os cuidados exigidos pela Direção-Geral da Saúde, porque não queremos que o teatro volte a fechar”, diz aoAntónio Pires, que encena a trilogia dramática do escritor espanhol, constituí...