“Neil Armstrong era de uma raça diferente”

Filme 'O Primeiro Homem na Lua’ foi recebido entusiasticamente no Festival de Veneza.

Por Ana Maria Ribeiro | 02:59

Quando o realizador Damien Chazelle estava a rodar ‘La La Land’ com o ator Ryan Gosling, já tinha na cabeça ‘O Primeiro Homem na Lua’, filme que conta a história do primeiro homem a pisar a Lua – Neil Armstrong. E queria, já, Gosling para dar corpo a um homem discreto, mas que era conhecido na agência espacial norte-americana NASA por se atirar de cabeça a qualquer desafio que colocasse a sua vida em perigo.



"Armstrong era de uma raça diferente da do comum mortal", disse o ator em entrevista, explicando que se preparou para o papel pensando não naquilo que o aproxima – mas naquilo que o afasta do astronauta.



O filme, que foi entusiasticamente recebido no Festival de Cinema de Veneza, em Itália, foi atacado por Donald Trump, que achou uma grande "falta de patriotismo" que o realizador não tenha enfatizado a cena da bandeira americana a ser colocada, dramaticamente, em solo lunar.



Nada que afete Chazelle, porém, que não quis fazer um filme centrado nos efeitos especiais, mas no lado humano das conquistas espaciais. A partir de um livro de James R. Hansen, diz que procurou fazer um filme "assustador, visceral e inspirador". ‘O Primeiro Homem na Lua’ estreia esta quinta-feira.



