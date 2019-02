Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Ninguém é Garrett" retrata últimos dias de vida do escritor

Peça de José Jorge Letria evoca acaba de estrear no Museu Condes de Castro Guimarães, em Cascais.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Um Almeida Garrett velho, a morrer, mas ainda amado pela família e estimado pelos amigos. Eis a história, muito resumida, da peça ‘Ninguém é Garrett’, que José Jorge Letria escreveu e o encenador Rodrigo Aleixo acaba de estrear no Museu Condes de Castro Guimarães, em Cascais, a convite de Carlos Avilez.



Rodrigo Aleixo, que tem trabalhado no TEC – Teatro Experimental de Cascais como assistente de encenação, assina o seu primeiro espetáculo para a companhia e admite que está a sentir o peso da responsabilidade.



"É a primeira vez que trabalho com um elenco tão experiente, mas tem sido um processo muito enriquecedor para mim", diz ele, que além dos atores residentes do TEC dirigiu ainda quatro ex-alunos da Escola Profissional de Teatro de Cascais e uma aluna finalista do curso.



"O texto é denso e, de certa forma, desmistifica a figura de Garrett, ao apresentá-lo às portas da morte", conta. "Por outro lado, resulta do espetáculo uma visão mais humana deste homem que conhecemos como político e escritor. E que amou tanto..." A peça é para ver até dia 17 de março.