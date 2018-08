Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família de Zeca Afonso rejeita Panteão Nacional

Decisão é justificada com a vontade do artista em vida, que recusou condecorações.

Por Francisca Genésio | 08:41

A família do cantor e compositor Zeca Afonso rejeita que os restos mortais do artista sejam trasladados para o Panteão Nacional.



"José Afonso rejeitou em vida as condecorações oficiais que lhe haviam sido propostas. Foi, a seu pedido, enterrado em campa rasa e sem cerimónias oficiais, em total coerência com a sua vida e pensamento", revela a família numa nota.



Também a Associação José Afonso discorda da trasladação, justificando que a proposta revela "desconhecimento" pelo artista.



Em causa está uma proposta da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) que, depois de conhecer a decisão da família, manteve a posição.



"É um sinal de reconhecimento por um grande artista e cooperador da SPA", garante ao CM José Jorge Letria, presidente da SPA, realçando que "a posição da família não é impeditiva".



A proposta já foi formalizada e enviada ao primeiro-ministro, António Costa. A trasladação poderá acontecer se houver proposta de algum deputado da Assembleia da República ou do Governo.



Fonte ligada ao processo disse ao CM que "conhecida a vontade da família, a proposta não deverá acontecer".



Panteão recebeu Eusébio em 2015

Eusébio da Silva Ferreira, símbolo do desporto português, morreu em 2014 e os seus restos mortais foram trasladados para o Panteão em 2015.



Foi a última personalidade trasladada, juntando-se, entre outros, aos escritores Sophia de Mello Breyner, Almeida Garrett e Aquilino Ribeiro e à fadista Amália Rodrigues (2001).



Ao longo dos anos surgiram petições para que os restos mortais de Zeca Afonso fossem trasladados.