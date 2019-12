"No Time To Die": James Bond também terá duas Triumph na garagem

A Aston Martin terá forte presença no próximo 007 – James Bond, denominado "No Time To Die", mas não será a única marca responsável por dar boleia ao agente secreto mais famoso do mundo. Bond, interpretado por Daniel Craig, também terá à sua disposição duas novas motos Triumph: Tiger 900 e Scrambler 1200.

Esta parceria, que recentemente foi anunciada pela Triumph Motorcycles, já se fez sentir no primeiro trailer (ver abaixo) do próximo título do "Double O Seven", onde Daniel Craig aparece aos comandos da Triumph Scrambler 1200.

"Estamos encantados por podermos ser parceiros deste novo filme do James Bond, No Time To Die", começou por dizer Nick Bloor, CEO da Triumph. "Estamos conscientes de todo o potencial das nossas motos pelo que estamos ansiosos por ver o seu desempenho nas grandes telas de cinema, sobretudo da nossa última novidade, a Tiger 900", atirou.

Lee Morrison, coordenador de duplos do novo filme de Bond, admitiu que tiveram acesso à Tiger 900 antes mesmo do seu lançamento oficial: "A Triumph cedeu-nos antecipadamente protótipos das novas Tiger 900, ainda mesmo antes do seu lançamento oficial, para podermos gravar em três locais diferentes. E é preciso dizer que tudo fizemos para as colocar à prova", disse.

"007 – No Time to Die" está atualmente em pós-produção e tem chegada prevista aos cinemas para 8 de Abril do próximo ano.

Os mais recentes rumores sugerem que o orçamento à disposição do diretor Cary Joji Fukunaga era de 250 milhões de dólares (equivalente a 225 milhões de euros), valor que a confirmar-se faz deste o filme mais caro de sempre da saga de James Bond.