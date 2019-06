Noite de homenagem a Joaquim Bastinhas na Corrida CM

A contagem decrescente acabou e é esta quinta-feira à noite, por volta das 21h45, que a maior praça do País, o Campo Pequeno, em Lisboa, vai receber mais uma grande corrida com marcapara uma noite inesquecível.O evento vai honrar a memória do grande cavaleiro Joaquim Bastinhas, que morreu no dia 31 de dezembro do ano passado. Na arena, vão marcar presença grandes figuras da tauromaquia como João Moura, o matador espanhol Cayetano Rivera e o filho do homenageado, Marcos Tenório Bastinhas.Juntos mostram-se orgulhosos por fazer parte do evento em que vão honrar a grande estrela da tauromaquia, que recordam com saudade. Na arena vão estar ainda o grupo de forcados amadores de Portalegre e o da Chamusca, que vão pegar touros da ganadaria Varela Crujo, cujo representante, António Crujo, se mostrou confiante."Tenho a certeza de que os touros vão estar à altura do desafio." A noite promete ser memorável e de grande espetáculo.