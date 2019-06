Forcados amadores da Chamusca confiantes para participar na Grande Corrida CM

Na próxima grande corrida do, quinta-feira, o grupo de forcados amadores da Chamusca promete corresponder às expectativas do público na arena do Campo Pequeno. O cabo do grupo, Nuno Marecos, confessou ser um momento de grande responsabilidade."Estar nesta praça é sempre importante, ainda por cima numa homenagem ao maestro Joaquim Bastinhas. Os nossos forcados vão fazer de tudo para estar à altura."Em relação à ganadaria, os touros de Varela Crujo, garante: "Por norma são touros bem apresentados, que têm dado boas lides tanto a pé como a cavalo. Quando os pegamos são sempre corridas mais duras. Mas tenho a certeza de que estaremos à altura do esperado."