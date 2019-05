Tudo a postos para a festa brava no Campo Pequeno

A contagem decrescente terminou e é esta noite que a arena do Campo Pequeno, em Lisboa, vai receber mais uma Corrida Vidas, às 21h45.Na arena, vão marcar presença grandes nomes como Pablo Hermoso de Mendoza, Luís Rouxinol e João Moura Júnior.A noite promete ainda muitas emoções com as presenças do grupo de forcados amadores de Lisboa e também de Évora, que se revelaram ao longo dos últimos dias entusiasmados pela chegada do grande momento.A festa brava vai também contar com várias caras conhecidas do público a assistir na plateia do Campo Pequeno.