Touros preparados para subir à arena do Campo Pequeno

Está tudo a postos para mais uma Corrida ‘Vidas’, que acontece já esta quinta-feira, dia 16, no Campo Pequeno, em Lisboa, pelas 21h45.Na arena, vão estar os Touros de Romão Tenório, um motivo de grande "responsabilidade", conforme diz o ganadeiro Francisco Romão Tenório."É uma corrida muito importante, com um cartaz com grandes figuras e as expetativas são as melhores. Tenho alguns nervos, mas também sei que fiz a melhor escolha dos animais", acrescenta ainda.A noite promete envolver todos os que vão estar a assistir."É a emoção que os touros transmitem que faz vibrar a plateia", sublinhou Romão Tenório.