Nomeação de Évora para Capital Europeia da Cultura custa 49 milhões de euros

A nomeação de Évora para Capital Europeia da Cultura em 2027 (juntamente com Liepaja, na Letónia) vai custar cerca de 49 milhões de euros. Esse valor é composto por 15 milhões do Ministério da Cultura, através do Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC), a que acrescem 10 milhões de fundos europeus, quatro milhões do Turismo, cinco milhões para territórios envolventes e 15 milhões subscritos pelo município e parceiros.









No que toca em particular ao financiamento por parte do Ministério da Cultura, aprovado em Conselho de Ministros esta quinta-feira, a primeira tranche, no valor de dois milhões, será transferida em 2024 e as restantes até 2027. O Governo já tinha aprovado, há 15 dias, também em Conselho de Ministros, a criação da associação responsável pelo programa cultural de Évora Capital Europeia da Cultura 2027. A cidade, recorde-se, foi escolhida de um lote de quatro finalistas, do qual faziam ainda parte Ponta Delgada, Aveiro e Braga.