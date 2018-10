Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Norte-americanos Tool atuam a 2 de julho em Lisboa

Banda tem concerto marcado na Altice Arena, em Lisboa.

15:41

Os norte-americanos Tool regressam a Portugal no próximo ano, para um concerto em Lisboa em julho, no âmbito de uma digressão europeia que arranca em junho em Berlim, foi hoje anunciado.



Os Tool têm concerto marcado para 2 de julho na Altice Arena, em Lisboa, encerrando a digressão no mesmo local onde atuaram em novembro de 2006, de acordo com informação divulgada hoje no 'site' oficial da banda.



A banda deverá apresentar nessa altura temas do novo disco, a ser editado no próximo ano.



Os bilhetes vão ser postos à venda na quinta-feira, a partir das 10:00.



Os Tool formaram-se em 1990 em Los Angeles, nos Estados Unidos. O disco de estreia da banda, "Undertow", foi editado em 1993 e o álbum mais recente, "10.000 Days", data de 2006.



Pelo meio, editaram "AEnima", em 1996, e "Lateralus", em 2001.



A digressão europeia dos Tool começa a 2 de junho em Berlim e passará ainda por cidades como Praga, Viena, Florença, em Itália, Copenhaga e Madrid.



A banda é formada por Maynard James Keenan (voz), Adam Jones (guitarra), Danny Carey (bateria) e Justin Chancellor (baixo).