NOS Alive vai reembolsar quem não quiser ir ao festival em 2021. Saiba quando pode pedir o reembolso

O festival NOS Alive anunciou, esta segunda-feira, que vai reembolsar o valor dos bilhetes da edição de 2020, a partir de 25 de julho de 2021.A promotora 'Everything is New' partilhou o comunicado na página de Facebook, em que explica que "os portadores de bilhete do Alive'20 poderão fazer a troca para um bilhete para as novas datas de 2021" ou "para um vale do mesmo valor".A edição deste ano foi cancelada devido à pandemia de covid-19.