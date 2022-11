Brilhante ou autoindulgente? Transcendente ou insuportável? As opiniões dividem-se quando se fala do novo filme de Alejandro González Iñárritu, que é distribuído pela Netflix e chega esta quinta-feira às salas de cinema nacionais.



‘Bardo, falsa crónica de umas quantas verdades’ começa com o nascimento de um bebé que, assim que sai da barriga da mãe, diz que “este mundo está demasiado estragado”.









