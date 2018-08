Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O Sol da Caparica preparado para abraçar 75 mil pessoas

Esgotados os passes de quatro dias e bilhetes para amanhã, apesar do aumento de preços para a quinta edição.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

Os passes de quatro dias e os bilhetes para sexta-feira estão já esgotados. É uma ótima notícia no arranque da quinta edição d’ O Sol da Caparica", afirma ao CM António Miguel Guimarães, diretor artístico do festival que começa hoje no Jardim Urbano da cidade.



Apesar do aumento dos preços das entradas (37 euros para o passe e 17 euros para o bilhete diário), o sucesso é incontornável, esperando atingir as 75 mil pessoas no festival. "Fomos precursores ao mostrarmos que é possível fazer um evento rentável dedicado à música lusófona".



O facto salta à vista, ou não tivessem já passado pelo evento mais de 180 grupos e artistas de todos os quadrantes da lusofonia nos últimos quatro anos.



Mais uma vez, a organização optou por não divulgar os horários das atuações dos grupos e artistas, como sucedeu em anos anteriores. Sabe-se apenas que as portas do recinto abrem às 16h00 e que os concertos arrancam uma hora mais tarde. A organização pretende que o público sinta o festival como um todo, enquanto se passeia pelo recinto.



Um dos regressos à Caparica que mais promete será o dos Peste & Sida, ou não fossem eles os autores da canção que deu o nome a este festival. "Para esta edição houve um pedido especial: recuperarmos o concerto que demos em 2015 no RCA, em Lisboa", explica o vocalista João San Payo.



Está, por isso, assegurada a presença dos membros da formação original do grupo, e de ‘Fast’ Eddie Nelson como convidado especial. "Vamos ainda fazer uma parceria improvável, como aconteceu na primeira edição, com Rui Reininho, dos GNR", destaca o cantor.



Já os repetentes Linda Martini, vieram numa corrida do festival de Paredes de Coura, onde atuaram ontem, para a Costa da Caparica.



"Vai ser uma noite com amigos", destaca André Henriques, voz e guitarra do quarteto lisboeta, que atua imediatamente a seguir a Paus. "Vamos concentrar-nos no nosso último trabalho, e intercalá-lo com canções mais antigas", afirma.