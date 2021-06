O terror de ‘The Conjuring’ está de volta ao cinema e desta vez a culpa é do Diabo

A maior saga de terror do cinema, que tem arrepiado espetadores em todo o Mundo está de volta às salas de cinema portuguesas esta quinta-feira. ‘The Conjuring 3: A obra do Diabo’, continua a acompanhar as histórias sensacionais do casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren que, desta vez, se veem assoberbados com a investigação a um caso de homicídio que fez história nos EUA.

Na luta pela alma de um jovem, o casal acaba chamado para um novo mal para o qual não estavam preparados: um violento homicida que atacou um vizinho à facada, sem explicação, alega em tribunal, pela primeira vez na história judicial dos EUA, que a culpa do crime está no facto de ter sido possuído por uma entidade demoníaca.

Vera Farmiga e Patrick Wilson voltam a dar vida a Ed e Lorraine Warren, neste filme de deixar qualquer um agarrado à cadeira, como a saga já habituou. São ainda acompanhados por Ruari O’Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard nos principais papéis.

Não ficou convencido nem aterrorizado? Esta assombrada produção contou com alguns eventos inexplicáveis durante a rodagem: durante a habitual bênção, por um padre, da equipa e set de filmagens, apareceram gotas de sangue no guião de Vera Farmiga sem que esta estivesse a sangrar e a mesma atriz, tal como aconteceu nos outros filmes de ‘The Conjuring’ viu aparecerem-lhe nódoas negras nas pernas sem explicação.

Este é o sétimo filme do universo ‘The Conjuring’, franchise que que já fez mais de 1.8 biliões de dólares em todo o mundo. Inclui os dois primeiros filmes ‘The Conjuring’, e ainda ‘Annabelle’, ‘Annabelle: A Criação do Mal’, ‘The Nun - A Freira Maldita’ e ‘Annabelle 3: O Regresso A Casa’.



Veja o trailer: