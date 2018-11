Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obra desaparece do Mosteiro de Alcobaça

Ministério Público abriu inquérito para investigar desaparecimento de escultura.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

O Ministério Público (MP) das Caldas da Rainha está a investigar o desaparecimento de uma obra de arte no Mosteiro de Alcobaça.

Em causa está uma peça de escultura–réplica da roda da vida apresentada no túmulo do rei D. Pedro I – da coleção da Casa-Museu Vieira Natividade - e que legalmente se encontrava à guarda do Mosteiro de Alcobaça.



A abertura do inquérito foi confirmada ao CM por fonte da Procuradoria-Geral da República (PGR). "O processo encontra-se em investigação e não tem arguidos", segundo a mesma fonte. Contactada pelo CM, fonte da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) afirmou que a atual direção "teve conhecimento do alegado desaparecimento quando foi notificada pelo MP.



A DGPC refere que "a peça, com cerca um metro de diâmetro, é da autoria do escultor António Augusto da Costa Motta e consiste numa cópia em gesso que faz parte do rol de doação da coleção Vieira Natividade, feita ao extinto IPPC (Instituto Português do Património Cultural), em 1991" e que desconhece o valor da mesma. O CM sabe que, na denúncia feita ao MP, é referido que a obra terá desaparecido entre julho de 2014 e janeiro deste ano.



PORMENORES

À espera da casa-museu

Manuel Vieira Natividade nasceu em 1860, em Alcobaça, e morreu em 1918. Foi arqueólogo, agrónomo e publicista. Reuniu, ao longo da vida, uma importante coleção de peças arqueológicas, de moedas, de chitas de Alcobaça, de pintura e tapeçaria, que se encontram à espera da transformação da sua casa em museu.



Outras peças em falta

Em 1992, Leocádia Natividade, filha de Vieira Natividade, doou o espólio do pai para ser feita uma casa-museu. Na denúncia ao MP é referido que desapareceram outras peças doadas.