O filme ‘Oppenheimer’ é, para já, o grande preferido a vencer os Óscares de 2024.





A previsão é do ‘GoldDerby’, o mais prestigiado site de previsões na área do entretenimento. A longa-metragem biográfica escrita e dirigida por Christopher Nolan sobre J. Robert Oppenheimer - considerado o pai da bomba atómica - vai reunindo, segundo aquele site, a preferência de especialistas e do público. O filme (estreou em Portugal dia 20 de julho) é já considerado uma das produções biográficas mais lucrativas da história, tendo ultrapassado ‘Bohemian Rhapsody’ (sobre Freddie Mercury), com 858 milhões de euros de receita.