'Oppenheimer' é o filme da Segunda Guerra Mundial com maior bilheteira de sempre

Lançado nos cinemas a 20 de julho, o filme conta a história do físico teórico J Robert Oppenheimer (interpretado pelo ator Cillian Murphy) e a invenção da bomba atómica.Segundo o The Independent, e de acordo com as projeções mais recentes do Box Office Mojo, 'Oppenheimer' ultrapassou o anterior recordista, 'Dunkirk', também realizado por Christopher Nolan, que arrecadou 527 milhões de dólares (cerca de 480 milhões de euros) nas bilheteiras mundiais.Apesar dos números impressionantes, Oppenheimer está a ficar para trás na batalha "Barbenheimer", uma vez que Barbie, de Greta Gerwig, gerou mais de mil milhões de dólares (mais de 900 milhões de euros) no mesmo período de tempo.Numa entrevista ao The Independent, Christopher Nolan revelou que Oppenheimer é o maior filme que alguma vez fez. "O filme que eu queria fazer não poderia ter sido feito mais pequeno", disse Nolan. "Não se trata de dinheiro, não se trata de orçamento - a magnitude da história foi o que me atraiu. O facto de Oppenheimer e os seus colegas cientistas não poderem eliminar completamente a possibilidade de incendiarem a atmosfera e destruírem o mundo inteiro, mas mesmo assim terem desencadeado o teste - a ideia de alguém correr esse risco em nome de todos nós e de todos os nossos descendentes. Não há nada maior do que isso", disse o realizador.