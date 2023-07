Verso hindu durante cena de sexo no filme 'Oppenheimer' provoca indignação na Índia

O filme 'Oppenheimer', do conhecido realizador Christopher Nolan, gerou a indignação no seio da comunidade hindu na Índia, graças a uma cena de sexo em que a personagem principal diz uma famosa frase da escritura sagrada da religião hindu. Segundo a CNN Internacional, algumas pessoas pertencentes à comunidade exigem a remoção da cena de sexo e apelam ao boicote do filme.'Oppenheimer' conta a história da bomba atómica pela perspetiva do criador Robert Oppenheimer. Na cena em questão, Oppenheimer, interpretado pelo ator Cillian Murphy, tem relações sexuais com a amante Jean Tatlock, personagem interpretada por Florence Pugh. Tatlock interrompe o ato sexual e dá um exemplar do Bhagavad Gita, um dos livros mais sagrados do hinduísmo, a Oppenheimer para que este o leia."Agora tornei-me na Morte, o destruidor de mundos", diz a personagem principal do filme enquanto continuam a relação sexual.Um político do partido nacionalista hindu da Índia chamou o filme de um "ataque perturbador ao hinduísmo" e acusou-o de fazer "parte de uma conspiração maior das forças anti-hindus".O Comissário para a Informação da Índia, Uday Mahurkar, disse, no passado sábado, que a cena era "um ataque direto às crenças religiosas de mil milhões de hindus tolerantes", comparando-a a uma "guerra contra a comunidade hindu".O filme foi bem recebido pela grande maioria dos críticos na Índia, que deram ótimas avaliações e incentivaram as pessoas a irem às salas de cinema.