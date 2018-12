Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ornatos Violeta voltam aos palcos para assinalar os 20 anos do último disco

Banda vai estar no festival Marés Vivas, em Gaia, a 20 de julho de 2019.

Os Ornatos Violeta, separados desde 2002, comemoram o 20.º aniversário do seu segundo e último álbum com um "curto regresso aos palcos", em julho de 2019, no Festival Marés Vivas, em Gaia, anunciou esta quarta-feira e à Lusa a PEV Entertainment.



Dezassete anos depois da separação, a banda portuguesa de rock alternativo, formada em 1991, no Porto, sobe ao palco principal do Marés Vivas a 20 de julho, para interpretar o seu segundo e último álbum de originais, "O Monstro Precisa de Amigos", disse a PEV, promotora do festival.



Editado a 22 de novembro de 1999, "O Monstro Precisa de Amigos", que contou com as participações da banda portuguesa Corvos, do cantor Vítor Espadinha e de Gordon Gano, vocalista dos Violent Femmes, foi consagrado como álbum do ano nos prémios Blitz de 1999, arrecadando também os prémios de melhor voz masculina, melhor canção (com "Ouvi Dizer") e melhor grupo português.



Em 2009, a mesma revista escolhe "O Monstro Precisa de Amigos" como o terceiro melhor álbum dos anos 90, atrás de "Viagens", de Pedro Abrunhosa, e "Mutantes S.21", da banda Mão Morta, e como um dos melhores álbuns portugueses editados entre 1960 e 2000.



Depois de se terem separado, os Ornatos Violeta regressaram em 2012 para celebrar os 20 anos da sua formação com oito concertos especiais.



Antes do "O Monstro Precisa de Amigos", em 1999, a banda portuguesa, composta por Manel Cruz, na voz, Nuno Prata, no baixo, Peixe, na guitarra, Kinörm, na bateria, e Elísio Donas, nos teclados, lançou em 1997 o seu primeiro trabalho, "Cão!", com o tema "Letra S", em dueto com a vocalista dos Clã, Manuela Azevedo.



O Festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, decorre de 19 a 21 de julho e tem já confirmada, além dos Ornatos Violeta, a presença do artista britânico Sting.



A atuação de Sting, agendada para 21 de julho, insere-se numa digressão que o artista irá fazer pela Europa, no verão de 2019, intitulada "Sting: My Songs".



A organização já anunciou a diminuição do preço dos bilhetes em 2019, depois de o Orçamento do Estado (OE) aprovado ter reposto o IVA dos espetáculos na taxa de 6%.



O passe para os três dias passa para os 61 euros, menos quatro euros, enquanto o bilhete diário baixa dos 35 para os 33 euros.