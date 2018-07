Marés Vivas com lotação esgotada

Recinto tem capacidade para 40 mil pessoas. Já não há bilhetes para este sábado.

"Ainda estou a adaptar-me ao novo recinto. É tudo diferente e por isso quando entrei fui ao encontro da música sem saber bem se vinha do palco principal ou não, mas para já estou a gostar", disse ao CM Ana Ruivo, que está no festival de Vila Nova de Gaia pela terceira vez.



Para este sábado, em tocam Rita Ora, Joss Stone, LP e D.AM.A., os bilhetes já estão esgotados.







Fernando Daniel foi das primeiras estrelas a brilhar no arranque da nova edição do Marés Vivas, que este ano apresenta muitas novidades: Além do novo recinto - a 500 metros do antigo - no Cabedelo, tem capacidade para acolher 40 mil pessoas por dia. No palco secundário, o cantor aqueceu o público com temas como ‘Espera’ e ‘Nada Mais’.á no palco principal, as honras de abertura pertenceram a Manel Cruz, ao que se seguiram os Goo Goo Dolls. Com casa cheia, e já após o fecho desta edição, foi a vez de Jamiroquai e Richie Campbell subirem ao palco principal do festival.