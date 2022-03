Óscar de Melhor Ator para Will Smith

Will Smith conquistou o Óscar de Melhor Ator, pelo desempenho no filme "Being The Ricardos", na 94.ª edição dos prémios da Academia de Hollywood, a decorrer esta noite em Los Angeles.

Os candidatos a melhor ator eram Javier Bardem, por "Being The Ricardos", Benedict Cumberbacth, por "O Poder do Cão", Andrew Garfield, por "Tick, Tick... Boom!", Will Smith, por "King Richard", e Denzel Washington, por "The Tragedy of Macbeth".

Os Óscares de melhores atores secundários foram para Ariana DeBose, pelo desempenho em "West Side Story", e Troy Kotsur, por "Coda".

Até agora, na 94.ª edição dos prémios da Academia de Hollywood, "Dune" conquistou seis óscares, dos dez para os quais foi nomeado: Melhor Cinematografia, Melhores Efeitos Especiais, Melhor Som, Melhor Banda Sonora Original, Melhor Montagem e Melhor Direção de Arte.

Jane Campion recebeu o Óscar de Melhor Realização por "O Poder do Cão".

A 94.ª cerimónia dos Óscares decorre esta noite, em Los Angeles, Califórnia.

O filme "O Poder do Cão", da realizadora neozelandesa Jane Campion, lidera as nomeações, competindo em 12 categorias.

Durante a cerimónia, foi cumprindo um minuto de silêncio de apoio ao povo da Ucrânia, com apelo à ajuda humanitária.