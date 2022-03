Óscar de Melhor Ator Secundário para Troy Kotsur

Troy Kotsur conquistou o Óscar de Melhor Ator Secundário pelo desempenho em "Coda", esta noite, na 94.ª edição dos prémios da Academina das Artes Cinematográficas dos Estados Unidos.

Para esta categoria, estavam também nomeados, Ciarán Hinds, por "Belfast", Jesse Plemons e Kodi Smit-Mcphee, por "O Poder do Cão", e J.K. Simmons, por "Being the Ricardos".

Troy Kotsur, ator surdo, foi aplaudido em linguagem gestual pelo público presente na cerimónia.

Marlee Matlin foi a primeira atriz surda distinguida pela Academia, pelo desempenho em "Filhos de Um Deus Menor", em 1988.

Matlin encontra-se nomeada para Melhor Atriz, pelo desempenho no mesmo filme, "Coda".

O filme "Dune", que soma dez nomeações, conquistou já seis Óscares: Melhor Cinematografia, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Som, Melhor Banda Sonora Original, Melhor Montagem e Melhor Direção de Arte.

A 94.ª cerimónia dos Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, decorre esta noite, em Los Angeles, Califórnia.

O filme "O Poder do Cão", da realizadora neozelandesa Jane Campion, lidera as nomeações dos Óscares, em 12 categorias, seguindo-se "Duna", de Denis Villeneuve, com dez nomeações.

O designer luso-canadiano Luís Sequeira está nomeado para Melhor Guarda-Roupa pelo filme "Nightmare Alley -- Beco das Almas Perdidas", do realizador mexicano Guillermo del Toro.