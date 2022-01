Uma única página de um livro de banda desenhada do Homem-Aranha de 1984 foi comprada em leilão por um valor recorde de 2,93 milhões de euros. A página 25 de ‘Secret Wars nº 8’, da Marvel Comics, assinada por Mike Zeck, revela, pela primeira vez, o fato preto do herói da banda desenhada que conduziria eventualmente ao aparecimento do personagem Venom.









A licitação recorde, que começou com 287 mil euros, aconteceu no primeiro dia do evento de quatro dias dedicado à banda desenhada promovido pela leiloeira Heritage Auctions, em Dallas, Estados Unidos.