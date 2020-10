Palacete de São Bento com exposição inédita

A residência oficial do primeiro-ministro, no Palacete de São Bento, acolhe a partir desta segunda-feira uma seleção de obras provenientes da Coleção Figueiredo Ribeiro, que tem estado em depósito no município de Abrantes. São 39 artistas representados, entre eles Anamary Bilbao, Bruno Pacheco, Diogo Evangelista, João Tabarra, Miguel Palma, Rui Calçada Bastos ou Sara Bichão.









Cobrindo um vasto período da produção artística portuguesa contemporânea, a Coleção Figueiredo Ribeiro esteve na base da criação do Quartel da Arte Contemporânea, em 2016, com vista à sua apreciação pública. Com curadoria de Ana Anacleto e João Silvério, a seleção de obras apresentadas reflete cruzamentos entre gerações distintas de artistas e teve em consideração a representação paritária, entre outros aspetos.

O evento Arte em São Bento acolheu, nas edições anteriores a Coleção Serralves (2017), a Coleção António Cachola/Museu de Arte Contemporânea de Elvas (2018) e a Coleção Norlinda e José Lima (2019).