Pandemia de coronavírus põe festivais de música em risco

À semelhança de peças de teatro, estreias de cinema e concertos, assim como outros eventos culturais, também há festivais de verão em risco de não se realizarem. Os próximos dias serão decisivos para os promotores determinarem se mantêm os planos, sobretudo os dos eventos marcados para maio e junho.

No Porto, a organização do North Music Festival (22 e 23 de maio) fez saber que "equaciona todos os cenários", mas que a prioridade é "a saúde e segurança de público, bandas e parceiros". Também o Primavera Sound (11 a 13 de junho) acompanha com expectativa a evolução da pandemia, mas ao CM garantiu uma decisão ainda para o final desta semana.

Em Lisboa, no Parque da Bela Vista, espaço do Rock in Rio (20 a 28 de junho), já se trabalha no terreno "com todas as equipas operacionais", mas sempre "ajustando os procedimentos às recomendações de saúde e segurança", garante fonte do festival. A Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) fez saber, entretanto, que "a confirmação da realização dos espetáculos, o anúncio da data dos eventuais reagendamentos ou o cancelamento definitivo apenas pode ocorrer após o levantamento do estado de emergência".



PORMENORES

Propostas dos promotores

Crédito imediato, acesso a lay-off e cheque-cultura de 10 € para todos os portugueses. Estas são algumas das propostas endereçados ao Governo pela Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, que se mostra preocupada com os efeitos da atual crise.

Inquérito e apoios

A União Europeia lançou um inquérito online para avaliar o impacto da pandemia de Covid-19 nos setores cultural e criativo. A Audiogest e a Associação Fonográfica Portuguesa abriram um ‘Gabinete de Crise’ para dar apoio a agentes culturais.