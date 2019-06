James e Ivete Sangalo dão concertos grátis em Lisboa para celebrar os 15 anos do Rock in Rio

De dois em dois anos, o Rock in Rio atrai milhares de pessoas à capital lisboeta e, apesar da próxima edição só chegar ao Parque da Bela Vista em 2020, há um boa notícia que irá certamente alegrar os fãs.Para celebrar os 15 anos do evento em Portugal, a organização está a preparar um fim de semana em cheio com concertos gratuitos na Torre de Belém, em Lisboa, já no próximo mês de setembro.De 6 a 8 de setembro (sexta a domingo), irão realizar-se concertos ao vivo, exibições de videomapping e ainda espetáculos de animação. No dia 6, cabe ao maestro Rui Massena a direção de uma orquestra com 60 músicos que que vai apresentar a história do Rock in Rio.Já no dia 7, o palco será pisado pelos britânicos James. No domingo, dia 8, o holofote está virado para Ivete Sangalo, a artista brasileira que marcou sempre presença ao longo das oito edições portuguesas do festival.Depois, resta aos festivaleiros esperar por 2020 para que o Rock in Rio volte a agitar Lisboa. Ainda não há nomes anunciados nem bilhetes à venda, mas o evento já tem datas: 20, 21, 27 e 28 de junho.