Anitta e Demi Lovato incendeiam Lisboa

Antes de Bruno Mars entrar em palco, as cantoras já tinham deixado a plateia em êxtase.

Por Sónia Dias | 01:30

A temperatura disparou este domingo no Rock in Rio Lisboa com as atuações de Anitta e de Demi Lovato. A ‘Beyoncé brasileira’ subiu ao palco Mundo logo depois de Agir, naquela que foi a sua primeira atuação em solo nacional, e pôs o público imediatamente aos saltos.



No único dia com lotação esgotada – passaram pelo recinto cerca de 90 mil pessoas – a cantora esbanjou sensualidade e mostrou porque se tornou num fenómeno graças a temas como ‘Show das Poderosas’ ‘Sua Cara’, ou ‘Vai Malandra’.



A festa continuou com Demi Lovato, outra estreia em Portugal. A norte-americana acaba de lançar o sexto álbum, ‘Tell Me You Love Me’, cujo single, ‘Sorry Not Sorry’, teve mais de 195 milhões de visualizações no YouTube. Ao vivo, mostrou que é uma verdadeira estrela da pop, presenteando os fãs com um espetáculo à medida.



À hora de fecho desta edição o concerto de Bruno Mars ainda não tinha começado, mas já se adivinhava um grande espetáculo.



Algumas dezenas de fãs do intérprete de ‘24K Magic’ passaram a noite ao relento e aguardaram horas para garantir o melhor lugar em frente ao palco.



O Rock in Rio volta as abrir as portas na próxima sexta-feira, para mais dois dias de música e entretenimento. Garantida está também a 9ª edição do evento, em 2020.



Muse atraíram 71 mil no dia de estreia

Foram mais de 71 mil as pessoas que passaram este sábado pelo Parque da Bela Vista para ver, principalmente, os britânicos Muse. O trio não desiludiu os fãs, recordando alguns dos maiores êxitos da sua carreira - desde ‘Psycho’ a ‘Hysteria’, passando por ‘Resistance’ - e ainda houve tempo para alguns temas novos.



No palco principal, inaugurado por Diogo Piçarra, atuaram ainda as norte-americanas Haim e os britânicos Bastille.