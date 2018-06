Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Primeiro dia do Rock in Rio termina com 180 pessoas assistidas

Apenas uma pessoa necessitou de transporte para o hospital.

01:23

O primeiro dia do festival Rock in Rio Lisboa, que decorre no Parque da Bela Vista, terminou com o registo de 180 pessoas assistidas nos dois postos médicos do recinto, mas apenas uma necessitou de transporte para o hospital.



Segundo dados do Hospital dos Lusíadas, que montou dois postos médicos no recinto, durante o dia de sábado e até às 00:30 de domingo foram registadas "cerca de 180 ocorrências", praticamente todas de "pequena importância, como dores de cabeça ou picadas de insetos".



"A grande maioria das ocorrências foram tratadas logo no terreno e apenas uma senhora necessitou de ser transportada para o hospital, devido a um traumatismo menor num pé", disse à agência Lusa fonte do hospital.



Já nos centros médicos foram tratadas "cerca de 60 pessoas", tendo a maioria chegado aos postos "pelos próprios meios".



Na "cidade do rock" está uma equipa de cerca de 50 pessoas do Hospital dos Lusíadas, para prestar assistência aos festivaleiros.



Também a PSP fez um balanço positivo do primeiro dia de Rock in Rio, tendo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (COMETLIS) adiantado que não houve "nenhuma ocorrência de relevo".



A oitava edição do festival Rock in Rio Lisboa começou no sábado e prossegue este domingo e nos dias 29 e 30. O recinto abriu às 12:00 e as atuações e atividades prolongaram-se até às 02:00.



Quanto à música, o cartaz apresenta nomes como Muse, Bruno Mars, The Killers, Katy Perry, Demi Lovato, Jessie J, Ivete Sangalo e Xutos & Pontapés.