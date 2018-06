Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Começou a festa na cidade do rock

Diogo Piçarra e Carolina Deslandes brilharam no primeiro dia do festival Rock in Rio.

Por Sónia Dias | 01:30

O Rock in Rio Lisboa arrancou este sábado no Parque da Bela Vista para o primeiro de quatro dias de festa. Assim que as portas abriram, às 12h00, ninguém ficou indiferente às inúmeras atrações que este parque temático de música e diversão reservava aos seus visitantes.



Desde uma roda gigante, maior e mais alta; um slide sobre a plateia do palco principal; um Dino Parque com dez réplicas de dinossauros; um palco dedicado ao mundo digital, com youtubers e humoristas; outro dedicado ao cinema, uma arena com campeonatos de jogos de vídeo e ainda uma piscina, muitas são as surpresas desta 8ª edição.



O Music Valley foi o primeiro palco a dar música. Por lá passaram vários DJ, assim como a dupla brasileira Anavitória e a portuguesa Carolina Deslandes. Já Bonga foi a grande atração do Rock Street África.



No palco principal foi Diogo Piçarra o primeiro a atuar, aquecendo a multidão para as Haim, os Bastille e, finalmente, os cabeças de cartaz da noite, os britânicos Muse.



Este domingo, único dia esgotado do festival, atuam Demi Lovato e Bruno Mars.



A festa continua nos dias 29 e 30.



Depoimentos

"Vim com a minha filha ver Muse e, sobretudo, Bonga", Rui Henriques, 52 anos, Almada

"Vim com a minha filha - Madalena, 20 anos - ver Muse e, sobretudo, Bonga, pois não tenho muitas oportunidades para o ver ao vivo. O bom deste ano é haver música diversificada e espaços bem identificados. Vamos passar um bom bocado."



"As pessoas estão com boa energia", Filipa Breyner, 42 anos, Moura

"Quero curtir a noite toda! Este festival tem gente muito gira, há muito calor humano e as pessoas estão com boa energia. Vim ver tudo o que a cidade do rock tem para oferecer neste primeiro dia. O espaço é espetacular e isso é muito bom. Vai ser ótimo!"