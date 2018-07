O último dia do festival contou com a presença de várias caras conhecidas.

Por Miguel Azevedo | 01:30

A cidade do Rock, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, encheu-se, sábado, de caras conhecidas para o último dia do Rock In Rio Lisboa.O cartaz era de luxo, com concertos de Hailee Steinfeld, Ivete Sangalo, Jessie J ou Katy Perry - ela que teve a responsabilidade de encerrar a noite da oitava edição do evento.