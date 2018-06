Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 250 mil foram à festa do Rock in Rio

Katy Perry, Jessie J, Ivete Sangalo e Hailee Steinfeld formaram o cartaz, totalmente feminino, do último dia do festival.

Por Amarílis Borges e Duarte Faria | 01:30

Chegou ao fim mais uma jornada do Rock in Rio Lisboa. Mais de 250 mil pessoas (o número final oficial não foi divulgado pela organização até ao fecho desta edição) passaram pelo parque da Bela Vista ao longo dos quatro dias - e não cinco, como em anos anteriores - em que a edição 2018 do festival decorreu.



O último dia foi dominado pelas mulheres. Katy Perry foi a cabeça de cartaz e o nome mais esperado. Prometia um espetáculo cheio de cor e com os seus maiores sucessos e cumpriu. Mas antes, Jessie J já tinha aquecido o público - a ressacar da derrota no Mundial - com o seu estilo pop. Um regresso ao local do crime, já que a artista britânica já tinha atuado no Rock in Rio Lisboa há quatro anos.



À tarde, e ainda antes do recinto parar para acompanhar o Uruguai-Portugal, a incontornável Ivete Sangalo - que não falha uma edição e que trouxe Daniela Mercury como convidada - e a americana Hailee Steinfeld, a apelar ao público jovem, subiram ao palco na cidade do rock. Um dia que provou que o mundo da música, mais do que nunca, é terreno fértil para o talento feminino.



"É o meu terceiro dia no Rock in Rio e estou a divertir-me muito. Não vinha com grandes expetativas mas estou a gostar", contou, ao CM, Vera Correia, de 34 anos, um dos milhares de festivaleiros que ontem marcaram presença no parque da Bela Vista.



"O Rock in Rio continua a ser um bom festival, com uma boa organização e oferta familiar", referiu Patrícia Amado, de 40 anos, que levou a filha, de oito, para ver ao vivo o concerto de Ivete Sangalo. Neto Neves, de 30 anos, é brasileiro e também não pôde faltar a mais um espetáculo da artista da sua terra. "Este ano vim ao Rock in Rio Lisboa para ver a Ivete e o Carlão. Já cá tinha vindo em 2010 e gostei muito", revelou.



Na despedida, ficou a promessa: o Rock in Rio regressa a Lisboa, em 2020, para a 9ª edição.