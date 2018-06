Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Concertos do Rock in Rio começam mais cedo no sábado por causa do jogo de Portugal

Partida vai ser transmitida em direto em todos os palcos do festival.

Por Lusa | 17:06

Os concertos do Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa, no sábado, iniciam-se pelas 16h30, uma hora e meia antes do inicialmente previsto, devido à transmissão do jogo entre Portugal e o Uruguai no Mundial de futebol.



De acordo com a organização do festival, num comunicado esta quarta-feira divulgado, a norte-americana Hailee Steinfeld irá atuar às 16h30 (inicialmente estava previsto que atuasse às 18h00) e a brasileira Ivete Sangalo, "a aquecer o jogo", às 17h45 (19h45 era a hora inicialmente prevista).



Pelas 19h00 é transmitido o jogo dos oitavos de final do Mundial2018 e depois "a festa segue [no Palco Mundo] com Jessie J e Katy Perry, nos horários inicialmente divulgados - 21h15 e 23h00, respetivamente".



No sábado, "a 'cidade do rock' fecha uma hora mais tarde (03h00) e todos os palcos vão transmitir o jogo, num ambiente único de festa".



O jogo será transmitido "em todos os ecrãs" do recinto, sendo por isso "os horários dos concertos adaptados em função do horário de jogo, proporcionando assim, a todos os visitantes do recinto, um clima único de festa e futebol, no maior evento de música e entretenimento do mundo".



Na Rock Street, "o espetáculo de Paulo Flores será antecipado para as 18h15, mantendo-se Batuk às 17h00 e Selma Uamusse às 15h15" e "as animações de rua prosseguem no horário previsto".



No Digital Stage, há alterações nos horários das atuações de D4rkframe, que subirá ao palco às 17h50, dos @Cavalinho da Chuva, que atuam às 18h15, João Sousa e Miguel Alves, às 21h00, Rebel Kidz Crew, às 21h20 e, às 21h35, Digital Sunset com André Henriques.



Os novos horários das atuações no Music Valley e no Game Ring "serão divulgados em breve".



O jogo entre Portugal e o Uruguai, na Rússia, está marcado para as 19h00 de sábado, e pode durar até duas horas e meia, já que é um jogo de 'mata-mata'.



Ou seja, se ao fim de 90 minutos o jogo estiver empatado, há um prolongamento de trinta de minutos. Se depois desse período o jogo continuar empatado, é necessário desempatar com recurso a penalties.



A 8.ª edição do festival Rock in Rio, que decorre no Parque da Bela Vista, começou no sábado, com os Muse como cabeça de cartaz. O segundo dia do festival aconteceu no domingo, com Bruno Mars, e o terceiro está marcado para sexta-feira, com os The Killers.



O Rock in Rio Lisboa termina no sábado, com Katy Perry como cabeça de cartaz.