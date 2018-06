Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal encontra Uruguai nos 'oitavos'

Cavani e Suárez são as estrelas da seleção.

Por Luís Magalhães | 08:30

Portugal, com o segundo lugar no Grupo B, vai encontrar o Uruguai nos oitavos de final do Campeonato do Mundo. O jogo realiza-se no próximo sábado, às 19h00, em Sochi.



A seleção uruguaia tem demonstrado grande consistência defensiva, não tendo sofrido golos na fase de grupos. Nos primeiros dois jogos, frente ao Egito e Arábia Suadita, apenas venceu por 1-0, com exibições fracas. Mas foi notória a intenção de nunca criar desequilíbrios.



No terceiro jogo, frente à Rússia, venceu 3-0 e o contributo de dois dos melhores avançados do Mundo, Edinson Cavani e Luís Suárez, ambos com 31 anos, foi essencial. Juntos, já somam 96 golos ao serviço da seleção. Eles são as estrelas mas a equipa é bastante completa.



O Uruguai também conta com um senhor do futebol mundial no banco. É orientado por Óscar Tabárez, uma ‘velha raposa do futebol’, de 70 anos, que está no cargo desde 2006 e que venceu a Copa América 2011, devolvendo expressão mundial à equipa uruguaia.



Uruguai regular garante primeiro lugar do Grupo A

O Uruguai impôs a sua lei frente à anfitriã Rússia. Na última jornada do Grupo A, na qual apenas se decidia o primeiro lugar, a seleção sul-americana venceu por 3-0 e voltou a não sofrer golos.



Com um início de jogo incisivo, o Uruguai criou perigo através de um remate de longe de Torreira. Poucos minutos depois, falta à entrada da área da Rússia e Luis Suárez, avançado do Barcelona, fez o 1-0 de livre direto. A Rússia reagiu, mas Cheryshev permitiu a defesa de Muslera.



O mesmo Cheryshev foi o azarado que desviou o remate de Laxalt para o fundo das redes de Akinfeev para o 2-0, aos 23’.



Aos 36’, Smolnikov foi expulso e deixou a Rússia com dez jogadores. Na 2ª parte, jogo muito morno e em cima do minuto 90 Cavani fez o 3-0 final.