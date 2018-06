Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uruguai domina a anfitriã Rússia e apura-se em primeiro lugar do Grupo A

Seleção do Uruguai venceu a equipa da casa por 3-0.

Por Lusa | 16:52

O Uruguai conquistou esta segunda-feira o Grupo A do Mundial2018 de futebol, ao bater a anfitriã Rússia por 3-0, num encontro, da terceira jornada, entre duas seleções que já tinham assegurado o apuramento para os oitavos de final.



Luis Suárez, aos 10 minutos, Denis Cheryshev, aos 23, na própria baliza, e Edinson Cavani, aos 90, apontaram os tentos dos sul-americanos, que jogaram contra 10 desde os 36, quando Igor Smolnikov viu o cartão vermelho, por acumulação de amarelos.



Nos oitavos de final, o Uruguai vai defrontar no sábado, em Sochi, o segundo classificado do Grupo B, às 19h00 (em Lisboa), enquanto a Rússia mede forças no domingo com o vencedor do mesmo agrupamento, em Moscovo, às 15h00 (em Lisboa).



Os possíveis adversários de uruguaios e russos são Espanha, Portugal e Irão, os conjuntos que decidem esta segunda-feira quais os dois apurados do Grupo B.