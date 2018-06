Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arábia Saudita despede-se da Rússia com vitória frente ao Egito

Seleções foram eliminadas do Grupo A.

16:59

A Arábia Saudita venceu esta segunda-feira o Egito por 2-1 no jogo de despedida do Mundial 2018 que decorre na Rússia.



As duas equipas já tinham sido eliminadas da competição.



No Grupo A, o Uruguai goleiou também esta segunda-feira a anfitriã da casa por 3-0 carimbando assim o primeiro lugar do grupo.