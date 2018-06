Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uruguai vence Arábia Saudita por 1-0

Equipa vencedora já está apurada para os oitavos de final.

Por Lusa | 17:52

O Uruguai apurou-se edsta quarta-feira para os oitavos de final do Mundial2018 de futebol, ao vencer a Arábia Saudita, por 1-0, na segunda jornada do Grupo A, um resultado que também coloca a anfitriã Rússia na fase seguinte.



Um golo de Luis Suárez, aos 23 minutos, permitiu ao Uruguai somar o segundo triunfo na 'poule', igualando com seis pontos a Rússia, enquanto Arábia Saudita e Egito ainda estão a zero.



Caso se apure para os oitavos de final, Portugal, que lidera provisoriamente o Grupo B, vai defrontar o Uruguai ou a Rússia.