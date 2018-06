As contas de todos os grupos do Mundial para a última jornada

Ainda há muito por decidir à entrada para a 3.ª ronda da fase de grupos.

Terminou a segunda jornada da fase de grupos do Mundial 2018. O jornal Record avança com todas as contas à entrada para a terceira e decisiva ronda.As contas aqui são fáceis: Uruguai e Rússia, já apurados, defrontam-se na última jornada para decidir quem fica em primeiro. Os russos têm vantagem porque contam com melhor diferença de golos (7 contra 2), logo um empate chega para segurar a liderança.1.º Rússia, 6 pontos (8-1 golos)2.º Uruguai, 6 pontos (2-0 golos)Espanha e Portugal, líderes do grupo, têm vantagem mas o Irão ainda tem uma palavra a dizer. À Seleção Nacional basta um empate para selar logo o apuramento, à semelhança dos espanhóis, que enfrentam o já eliminado Marrocos. Os persas, para sonhar, terão obrigatoriamente de ganhar.1.º Espanha, 4 pontos (4-3 golos)2.º Portugal, 4 pontos (4-3 golos)3.º Irão, 3 pontos (1-1 golos)A França já está qualificada (6 pontos) e vai discutir o primeiro lugar com a Dinamarca (4 pontos). Um empate basta aos gauleses para ficar em primeiro... e também aos nórdicos, mas neste caso para conquistarem o apuramento. Isto porque a Austrália - que empatou com a Dinamarca - ainda tem hipóteses de seguir em frente mas para isso teria de ganhar ao Peru e esperar por uma derrota do principal adversário.1.º França, 6 pontos (3-1 golos)2.º Dinamarca, 4 pontos (2-1 golos)3.º Austrália, 1 ponto (2-3 golos)A Croácia já está apurada e vai defrontar a Islândia, sabendo que um empate garante o primeiro posto (a Nigéria tem 3 pontos e pode igualá-la, sendo a diferença de golos um critério que surge à frente do confronto direto - os africanos perderam com os croatas). A grande dúvida aqui passa pela Argentina, que não depende de si. Os argentinos terão sempre de vencer na última ronda, diante da Nigéria, e depois esperar pelo que faz a Islândia frente à Croácia: se os islandeses não vencerem, passa a Argentina; se vencerem, as duas equipas ficarão com 4 pontos e haverá que recorrer à diferença de golos.1.º Croácia, 6 pontos (5-0 golos)2.º Nigéria, 3 pontos (2-2 golos)3.º Islândia, 1 ponto (1-3 golos)4.º Argentina, 1 ponto (1-4 golos)O Brasil lidera com os mesmos 4 pontos da Suíça, seguindo-se a Sérvia com 3 (a Costa Rica tem zero e está eliminada). Um empate garante aos canarinhos o apuramento mas não necessariamente o primeiro lugar, uma situação semelhante à dos helvéticos. Em caso de igualdade pontual entre Brasil e Suíça, terão mesmo que ser os golos a decidir, até porque no confronto direto há um empate. Quanto à Sérvia, uma vitória também garante a qualificação... mas até um empate pode servir, se a Suíça perder (aqui novamente atenção aos golos).1.º Brasil, 4 pontos (3-1 golos)2.º Suíça, 4 pontos (3-2 golos)3.º Sérvia, 3 pontos (2-2 golos)O México lidera com 6 pontos e um empate contra a Suécia garante o apuramento. Já a Alemanha defronta a eliminada Coreia do Sul com um olho no que os suecos possam fazer. Ambos têm 3 pontos e tudo igual em golos (2-2), com o confronto direto a pender para os germânicos. Se, por absurdo, todos fizerem o mesmo resultado, o campeão mundial passa.1.º México, 6 pontos (3-1 golos)2.º Alemanha, 3 pontos (2-2 golos)3.º Suécia, 3 pontos (2-2 golos)Bélgica e Inglaterra estão apuradas e irão discutir a liderança num jogo entre si. E atenção que estão iguais em golos (8-2). Ou seja, a disciplina pode ser decisiva aqui, em caso de empate...1.º Bélgica, 6 pontos (8-2 golos)2.º Inglaterra, 6 pontos (8-2 golos)Japão e Senegal partem para a última derrota a precisar apenas de um empate nos respetivos jogos. Os nipónicos enfrentam uma Polónia já eliminada, ao passo que os africanos medem forças com a Colômbia, que sabe que um triunfo também lhe garante um apuramento. Um empate também pode ser suficiente, embora para isso os asiáticos tenham de perder (ficariam ambos com 4 pontos mas os cafeteros teriam vantagem na diferença de golos).1.º Japão, 4 pontos (4-3 golos)2.º Senegal, 4 pontos (4-3 golos)3.º Colômbia, 3 pontos (4-2 golos)