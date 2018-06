Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hierro diz que Espanha tem "obrigação" de ganhar a Marrocos

Selecionador espanhol confiante com o triunfo frente à equipa marroquina.

Por Lusa | 21:39

O selecionador espanhol de futebol, Fernando Hierro, disse este domingo que a Espanha tem "obrigação" de vencer Marrocos na última jornada do grupo B do Mundial2018 de futebol para poder apurar-se para os oitavos de final.



"A nossa obrigação é fazer um bom jogo, somar os três pontos e, se pudermos ser primeiros do grupo, melhor", comentou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão do jogo de segunda-feira, em Kalingrado, na Rússia.



Depois de um empate com Portugal (3-3) e uma vitória sobre o Irão (1-0), os espanhóis têm quatro pontos, os mesmos de Portugal, mais um que os iranianos, enquanto os marroquinos estão já eliminados, com zero.



Hierro explicou que não quer a 'roja' a pensar no jogo entre Irão e Portugal, à mesma hora, e que o futebol espanhol assenta em "mais do que músculo".



"Temos o nosso físico, e a nossa forma de entender o futebol. O futebol dos músculos não me parece o mais correto para nós", atirou, em resposta a uma questão sobre se iria fortalecer o meio campo para os embates com atletas marroquinos.



Segundo Hierro, para chegar ao título de campeão do mundo "há que ganhar a quase todas as equipas importantes, não é possível escolher um caminho", por isso o plantel tem pensado "dia a dia"



Contra Marrocos, pediu "olhos muito abertos", mesmo que os africanos já estejam eliminados, porque este é "um jogo complexo" perante uma "boa seleção".



"Qualificou-se para o Mundial após muitos anos de ausência, só perde ao minuto 90+3 com o Irão, e com Portugal jogaram bem. É difícil, com muita mobilidade no ataque, qualidade, e que ataca com muitos, por isso é um adversário perigoso", acrescentou.



Espanha e Marrocos defrontam-se pelas 19h00 de Lisboa na terceira jornada do grupo B, em que Portugal jogará contra o Irão, sendo que portugueses e espanhóis lideram a 'poule' com quatro pontos, os iranianos, orientados por Carlos Queiroz, têm três e os marroquinos não pontuaram.