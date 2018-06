Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polónia eliminada do Mundial 2018 após derrota frente à Colômbia

Partida contou para a segunda jornada do Grupo H.

20:55

A Colômbia derrotou este domingo a seleção da Polónia, por 3-0, e conquistou a primeira vitória no Mundial 2018, que está a realizar-se na Rússia.



Com este resultado, a Polónia viu chegar ao fim a sua participação na competição.



Na Arena Kazan, Yerry Mina, aos 40 minutos, Radamel Falcao, aos 70, e Juan Cuadrado, aos 75, marcaram os golos da primeira vitória da Colômbia, que tinha iniciado o campeonato com uma derrota perante o Japão (2-1).



Com este triunfo, os sul-americanos passaram a somar três pontos e seguem em terceiro lugar do grupo, com menos um ponto do que Senegal e Japão, que hoje empataram 2-2. A Polónia, derrotada pela equipa senegalesa no primeiro jogo (2-1), ainda não marcou qualquer ponto e fica fora da próxima fase.