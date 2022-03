Eu sou vingança.” É assim que o novo Batman se apresenta aos criminosos. A obsessão com o ajuste de contas define o herói do filme que chega esta quinta-feira às salas, com dois anos de atraso, e que agora é interpretado por Robert Pattinson. O britânico, de 35 anos, que se celebrizou com a saga ‘Crepúsculo’, mostra o lado mais sombrio e atormentado do Homem-Morcego.