Quando há um ano e meio Pedro Mafama começou a fazer o novo disco (sucessor de ‘Por Este Rio Abaixo’, de 2021), depressa percebeu que a melancolia já não cabia mais em si. A vida sorria-lhe demais para trair o que o coração lhe ia dizendo.



A relação com Ana Moura, e especialmente o nascimento da filha, em maio do ano passado, faziam inverter o sentido do seu trajeto musical, até então muito “trágico e fatalista”, reconhece ao CM.









